В Тюмени взлетел спрос на услуги по организации праздников

В Тюмени в ноябре текущего года интерес к услугам по организации отдыха и досуга вырос более чем в три раза. Об этом аналитики «Авито Услуг» сообщили URA.RU.

«В Тюмени в ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно вырос интерес к разным направлениям услуг. Самый заметный рост интереса наблюдается в категории праздничных услуг. Заказы на организацию досуга и отдыха увеличились более чем в 3 раза», — поделились эксперты. По их мнению, это связано с предстоящими новогодними праздниками.