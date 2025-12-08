В Тюмени взлетел спрос на услуги по организации праздников
Спрос на организацию праздничных мероприятий вырос более чем в 3 раза
Фото: Дарья Попова © URA.RU
В Тюмени в ноябре текущего года интерес к услугам по организации отдыха и досуга вырос более чем в три раза. Об этом аналитики «Авито Услуг» сообщили URA.RU.
«В Тюмени в ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно вырос интерес к разным направлениям услуг. Самый заметный рост интереса наблюдается в категории праздничных услуг. Заказы на организацию досуга и отдыха увеличились более чем в 3 раза», — поделились эксперты. По их мнению, это связано с предстоящими новогодними праздниками.
Также заметно вырос спрос на компьютерную помощь — настройку интернет-сетей и оборудования — вырос в 2,6 раза. Заказы на ремонт посудомоечных машин увеличились в 2,1 раза, что объясняется ростом нагрузки на бытовую технику перед зимними праздниками. Заметный прирост также фиксируется в услугах проката и аренды для мероприятий — рост интереса составил 101%.
