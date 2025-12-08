В Шадринск направили 256 миллионов рублей на ремонт сбросного коллектора

Канализацию отремонтируют в Шадринске Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Шадринске скоро определится подрядчик, который займется ремонтом коллектора на Курганском тракте. На эти цели направлено 256 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. На торги уже поступили заявки от претендентов, которые готовы выполнить работы на 100 млн дешевле.

«Капитальный ремонт сбросного коллектора на Курганском тракте, 26. Начальная цена контракта — 256 252 020 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

В настоящее время комиссия подводит итоги торгов. Сразу две заявки снижают цену работ на 35, 5% — до 165 026 300 рублей, отмечается на портале.

