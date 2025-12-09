Военные пенсии в РФ увеличат дважды в 2026 году
В России повысят военные пенсии
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пенсии бывшим военнослужащим в России проиндексируют дважды в 2026 году. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
«В январе 2026 года коэффициент денежного довольствия увеличится до 93,59%. В октябре ожидается дополнительное повышение», — передает РИА Новости слова депутата. Военные пенсии исчисляют, исходя из денежного довольствия военнослужащих.
Ранее Госдума приняла, а Совет Федерации готовится рассмотреть закон о повышении военных пенсий, согласно которому с 1 января 2026 года их размер для бывших силовиков должен составить 93,59% от денежного довольствия. При этом в 2026 году запланирована многоэтапная индексация пенсионных выплат: с 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%, а с 1 апреля на 6,8% увеличатся социальные пенсии.
