Путин назначил новых судей в Пермском крае
Указ о назначении судей подписал президент Владимир Путин
Фото: Илья Московец © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Пермском крае. В документе утверждены кандидатуры на должности в районных судах. Приказ президента опубликован на портале правовой информации.
«Судьей Александровского городского суда назначена Афанасьева Надежа Андреевна, судьей Мотовилихинского городского суда Перми назначена Королькова Алина Александровна», — следует из указа. Также были подписаны еще три судьи.
Судьей Пермского райсуда назначена Малькова Юлия Викторовна. Судьями Чайковского и Чернушинского районных судов стали Русинова Ольга Сергеевна и Микова Оксана Викторовна соответственно.
