В ГД назвали основания для принудительного выселения собственников

Собственников могут выселить за нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Собственников квартир в России могут выселять за систематическое нарушение прав соседей, использование жилья не по назначению и самовольную перепланировку. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Вопрос о выселении всегда вызывает повышенный интерес, хотя на практике такие решения принимаются редко. Но закон действительно предусматривает несколько ситуаций, когда собственник может лишиться жилья, и это всегда делается только через суд. Например, это систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий. Если собственник игнорирует требования устранить нарушения, суд может принять решение о продаже квартиры с торгов по статье 293 ГК РФ», — сказал Якубовский в разговоре с РИА Новости.

Депутат уточнил, что поводом для иска могут стать не только шум и конфликты с соседями, но и использование квартиры как нелегальной гостиницы, склада или офиса, если это нарушает права других жильцов или требования безопасности. К нарушениям также относят самовольные перепланировки, которые могут повредить несущие конструкции или инженерные сети дома.

Продолжение после рекламы