В Москве открыли дело о наследстве артиста РФ Симонова

Нотариус в Москве открыл дело о наследстве народного артиста РФ Симонова
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Москве открыли наследственное дело после смерти советского и российского актера театра и кино, народного артиста России Владимира Симонова. Дело заведено после кончины артиста, скончавшегося 8 ноября в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности.
«Симонов Владимир Александрович… Наследственное дело открыто», — говорится в материалах.
12 ноября в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова прошла церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым, умершим 8 ноября на 69-м году жизни. По официальным данным, смерть наступила вследствие хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии.
