Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Politico: Япония не поддержала план Европы по изъятию активов России

09 декабря 2025 в 05:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость

Срочная новость

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Япония не поддержала предложенный в Европе план изъятия замороженных российских активов на сумму около 30 млрд долларов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий. Один из них рассказал, что японский министр финансов Сацуки Катаяма заявила о невозможности задействовать российские активы в связи с наличием правовых препятствий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал