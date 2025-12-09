Politico: Япония не поддержала план Европы по изъятию активов России
09 декабря 2025 в 05:59
Япония не поддержала предложенный в Европе план изъятия замороженных российских активов на сумму около 30 млрд долларов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий. Один из них рассказал, что японский министр финансов Сацуки Катаяма заявила о невозможности задействовать российские активы в связи с наличием правовых препятствий.
