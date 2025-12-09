Школьники завалили Мизулину письмами после блокировки Roblox
Мизулина предложила новые методы борьбы с педофилами в сети
Фото: Илья Московец © URA.RU
Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в течение нескольких дней после ограничения доступа к Roblox в России к ней поступило 63 тыс. обращений, часть которых была перенаправлена в Роскомнадзор. Доступ к платформе Roblox на территории России был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря.
«Возникает вопрос. Может быть пора искать другие варианты борьбы с педофилами и провокаторами, которые лезут в детскую среду в сети? Решает ли вообще блокировка ресурсов проблему доступа незнакомцев к детям», — отмечает Мизулина в своем telegram-канале.
Молодежь, не понимая причин блокировок, начинает искать обходные пути, попадая в серую зону интернета. Это формирует недоверие и подвергает их дополнительным рискам со стороны мошенников.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин выступил с заявлением. Он связал блокировку Roblox в России с неспособностью иностранных сервисов защищать детей. По его словам, на платформе распространялся запрещенный контент. Это материалы, оправдывающие экстремизм и насилие. Также продвигалась идеология, противоречащая традиционным ценностям РФ. Модерация на платформе работала неэффективно. Это создавало условия для преступников, в том числе педофилов. Администрация сервиса игнорировала предписания Роскомнадзора. Россия намерена добиваться соблюдения своих законов всеми цифровыми платформами.
