Школьники завалили Мизулину письмами после блокировки Roblox

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в течение нескольких дней после ограничения доступа к Roblox в России к ней поступило 63 тыс. обращений, часть которых была перенаправлена в Роскомнадзор. Доступ к платформе Roblox на территории России был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря.

«Возникает вопрос. Может быть пора искать другие варианты борьбы с педофилами и провокаторами, которые лезут в детскую среду в сети? Решает ли вообще блокировка ресурсов проблему доступа незнакомцев к детям», — отмечает Мизулина в своем telegram-канале.

Молодежь, не понимая причин блокировок, начинает искать обходные пути, попадая в серую зону интернета. Это формирует недоверие и подвергает их дополнительным рискам со стороны мошенников.

