Тюменцев ждет морозный день
09 декабря 2025 в 06:15
Осадки днем не ожидаются
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В отдельных районах Тюменской области днем 9 декабря столбики термометров опустятся до -28 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 9 декабря ожидается -18, -23 градуса, местами до -23, -28. Осадков не ожидается», — сообщается на сайте управления.
Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. В ночь на 10 декабря морозы ослабнут, температура воздуха останется прежней. Учебные занятия первой смены в школах Тюмени по климатическим условиям не отменяются.
