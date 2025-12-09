Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Тюменцев ждет морозный день

09 декабря 2025 в 06:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Осадки днем не ожидаются

Осадки днем не ожидаются

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В отдельных районах Тюменской области днем 9 декабря столбики термометров опустятся до -28 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 9 декабря ожидается -18, -23 градуса, местами до -23, -28. Осадков не ожидается», — сообщается на сайте управления.

Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. В ночь на 10 декабря морозы ослабнут, температура воздуха останется прежней. Учебные занятия первой смены в школах Тюмени по климатическим условиям не отменяются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал