Тюменцев ждет морозный день

Осадки днем не ожидаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В отдельных районах Тюменской области днем 9 декабря столбики термометров опустятся до -28 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 9 декабря ожидается -18, -23 градуса, местами до -23, -28. Осадков не ожидается», — сообщается на сайте управления.