Названо число уволенных в России госслужащих

Более 700 государственных служащих были уволены в 2025 году по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан.

«Количество подобных решений из года в год увеличивается. Нами уже ведется работа по нормативному закреплению негативных последствий для уволенных по этому основанию», — сказал генеральный прокурор. Его слова передает ТАСС.