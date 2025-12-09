Названо число уволенных в России госслужащих
Генпрокурор РФ заявил о планах законодательно закрепить последствия утраты доверия
Фото: Илья Московец © URA.RU
Более 700 государственных служащих были уволены в 2025 году по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан.
«Количество подобных решений из года в год увеличивается. Нами уже ведется работа по нормативному закреплению негативных последствий для уволенных по этому основанию», — сказал генеральный прокурор. Его слова передает ТАСС.
Александр Гуцан пояснил, что фокус прокурорского надзора смещен на выявление грубых нарушений, а не технических ошибок. Для оценки соблюдения антикоррупционных стандартов используются специальные источники информации, позволяющие анализировать реальное имущественное положение чиновников и их близких.
