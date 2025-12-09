Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В ХМАО из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены

09 декабря 2025 в 06:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Актировка в большей степени коснулась начальных классов

Актировка в большей степени коснулась начальных классов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории ХМАО для учеников первой смены 9 декабря объявлена актировка. В ряде населенных пунктов занятия отменены с 1-й по 8-й классы, а температура воздуха местами опустилась до — 34,8 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 9 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -25,1 до -34,8 градуса, ветер 0-5 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

С 1-го по 4-й класс дома останутся школьники Нягани, Урая, Агириша, Березово и поселений: Кондинское, Куминский, Луговой, Междуреченское, Игрим, Ванзетур, Коммунистический, Комсомольский, Ломбовож, Ушья, Чемаши, Щекурья, Юмас, Половинка, Мулымья, Шайтанка, Карымкары, Нижние Нарыкары, Приобье, Талинка, Теги. Ученики с 1-й по 8-й классы могут не идти на уроки в Югорске, Советском, Алябьевском, Пионерском, Малиновском, Зеленоборске и следующих населенных пунктах: Хулимсунт, Няксимволь.

Материал из сюжета:

Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал