В ХМАО из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены

Актировка в большей степени коснулась начальных классов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории ХМАО для учеников первой смены 9 декабря объявлена актировка. В ряде населенных пунктов занятия отменены с 1-й по 8-й классы, а температура воздуха местами опустилась до — 34,8 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 9 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -25,1 до -34,8 градуса, ветер 0-5 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.