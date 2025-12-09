В ХМАО из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены
Актировка в большей степени коснулась начальных классов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На территории ХМАО для учеников первой смены 9 декабря объявлена актировка. В ряде населенных пунктов занятия отменены с 1-й по 8-й классы, а температура воздуха местами опустилась до — 34,8 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 9 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -25,1 до -34,8 градуса, ветер 0-5 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
С 1-го по 4-й класс дома останутся школьники Нягани, Урая, Агириша, Березово и поселений: Кондинское, Куминский, Луговой, Междуреченское, Игрим, Ванзетур, Коммунистический, Комсомольский, Ломбовож, Ушья, Чемаши, Щекурья, Юмас, Половинка, Мулымья, Шайтанка, Карымкары, Нижние Нарыкары, Приобье, Талинка, Теги. Ученики с 1-й по 8-й классы могут не идти на уроки в Югорске, Советском, Алябьевском, Пионерском, Малиновском, Зеленоборске и следующих населенных пунктах: Хулимсунт, Няксимволь.
Материал из сюжета:Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!