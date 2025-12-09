Стали известны самые крупные лотерейные выигрыши в этом году

Крупнейшие выигрыши года в миллиард и 307 миллионов рублей достались регионам Фото: Илья Московец © URA.RU

Более тысячи новых лотерейных миллионеров появилось в России с января по ноябрь 2025 года. Крупнейшие выигрыши, составившие миллиард и 307 миллионов рублей, достались жителям Сахалинской и Тамбовской областей. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото».

«За этот период в России благодаря „Столото“ появилось 1 108 новых лотерейных миллионеров. Это на 7,9% больше, чем годом ранее», — рассказали в компании «Столото». Их слова передает РИА Новости.

Также среди крупнейших выигрышей года — 285 миллионов рублей в лотерее «Охота» и 144 миллиона в «Забаве от Русского лото». В августе был разыгран рекордный для моментальных лотерей приз, который составил 120 миллионов рублей.

