Стали известны самые крупные лотерейные выигрыши в этом году

В России с начала года появилось более тысячи новых лотерейных миллионеров
09 декабря 2025 в 06:47
Крупнейшие выигрыши года в миллиард и 307 миллионов рублей достались регионам

Фото: Илья Московец © URA.RU

Более тысячи новых лотерейных миллионеров появилось в России с января по ноябрь 2025 года. Крупнейшие выигрыши, составившие миллиард и 307 миллионов рублей, достались жителям Сахалинской и Тамбовской областей. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото».

«За этот период в России благодаря „Столото“ появилось 1 108 новых лотерейных миллионеров. Это на 7,9% больше, чем годом ранее», — рассказали в компании «Столото». Их слова передает РИА Новости.

Также среди крупнейших выигрышей года — 285 миллионов рублей в лотерее «Охота» и 144 миллиона в «Забаве от Русского лото». В августе был разыгран рекордный для моментальных лотерей приз, который составил 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что по данным «Национальной лотереи» Пермский край вошел в топ-10 регионов по числу лотерейных миллионеров, там насчитали 20 победителей с общим выигрышем 27 млн рублей. Тогда рейтинг возглавляли Московская область (65 миллионеров), Москва (54) и Краснодарский край (41), а в республиках Марий Эл, Хакасии и Ингушетии был по одному победителю.

