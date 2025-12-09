Логотип РИА URA.RU
Российские космонавты, прожившие 245 дней на арбитре, начали путь к Земле. Видео

Роскосмос сообщил об успешной расстыковке корабля «Союз МС-27»
09 декабря 2025 в 06:52
Корабль «Союз МС-27» выполнил отход от МКС для последующего приземления

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Корабль «Союз МС-27» с тремя членами экипажа на борту успешно отстыковался от Международной космической станции. Его возвращение на Землю запланировано на утро 12 декабря. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем официальном канале.

«В 04:41 мск корабль „Союз МС-27“ отчалил от МКС. На борту — Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в своем telegram-канале. После отхода от станции корабль начал автономный полет для схода с орбиты. Все последующие операции, включая торможение и ввод парашюта, будут выполнены в автоматическом режиме по заранее рассчитанной программе.

Ранее к МКС с космодрома Байконур был запущен корабль «Союз МС-28» с космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом. Тогда в госкорпорации сообщали, что полет проходит штатно, корабль успешно выводится на орбиту и стыкуется со станцией, обеспечивая ротацию длительных экспедиций российских и американских членов экипажа.

