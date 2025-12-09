Аномальные морозы пришли в Свердловскую область — такого холода еще не было

Морозы продлятся в области лишь сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Текущий вторник станет самым холодным зимним днем в этом году. Температура опустится ниже отметки в -30 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«При обширных прояснениях и слабом ветре прогнозируется существенное выхолаживание воздуха в приземном слое атмосферы. Теперь температуры, близкие к -30, могут отмечаться не на крайнем севере, как предыдущей ночью, но и в западных, и в центральных районах области», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 9 декабря ожидается облачная погода без осадков. Температура днем будет держаться на уровне -17, а к ночи опустится до -25 градусов. Порывы ветра в районе шести метров в секунду.

Спустя всего день аномальные морозы отступят. Им на смену придет кратковременное потепление до показателей в -8 градусов.