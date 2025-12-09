В Кургане школьникам младших классов отменили очные занятия первой смены
09 декабря 2025 в 07:03
Отменили занятия школьникам первого и второго классов в Кургане
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Кургане из-за мороза отменили занятия школьникам первого и второго классов. Об этом сообщили представители мэрии на своем сайте.
«В связи с низкой температурой воздуха 9 декабря 2025 года занятия в школах Кургана с 1 по 2 классы первой смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — рассказали в горадминистрации.
По данным Gismeteo в Кургане утром 9 декабря было около -24 градусов. Днем ожидается -16 градусов.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал