В Кургане школьникам младших классов отменили очные занятия первой смены

09 декабря 2025 в 07:03
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане из-за мороза отменили занятия школьникам первого и второго классов. Об этом сообщили представители мэрии на своем сайте.

«В связи с низкой температурой воздуха 9 декабря 2025 года занятия в школах Кургана с 1 по 2 классы первой смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — рассказали в горадминистрации.

По данным Gismeteo в Кургане утром 9 декабря было около -24 градусов. Днем ожидается -16 градусов.

