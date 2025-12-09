В Кургане школьникам младших классов отменили очные занятия первой смены

Отменили занятия школьникам первого и второго классов в Кургане Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане из-за мороза отменили занятия школьникам первого и второго классов. Об этом сообщили представители мэрии на своем сайте.

«В связи с низкой температурой воздуха 9 декабря 2025 года занятия в школах Кургана с 1 по 2 классы первой смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — рассказали в горадминистрации.