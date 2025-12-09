Экс-депутату Пономареву* заочно вынесли приговор за призывы к терроризму

Во 2-м Восточном окружном военном суде сообщили, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) признан виновным в совершении преступлений, связанных с публичными призывами к терроризму, его оправданием и пропагандой. Также он виновен в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По совокупности приговоров, с учетом ранее назначенного наказания, заочно арестованному экс-депутату окончательно назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии, в том числе шесть лет и один месяц по последнему делу, передает ТАСС.