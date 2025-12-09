В МИД раскрыли, когда возобновятся переговоры с Киевом

Москва готова продолжать диалог с Киевом при наличии соответствующей основы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия готова продолжить переговоры с Украиной в стамбульском формате при наличии для этого соответствующей основы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле», — сказал дипломат. Его слова передает «Известия».

Мирошник обвинил европейские страны в срыве мирного процесса, отметив, что они пытаются сделать Россию виноватой. По его словам, главными противниками миротворчества являются именно Европа и Украина, которые, по его мнению, работают над торпедированием переговоров.

