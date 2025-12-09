Логотип РИА URA.RU
Политика

В МИД раскрыли, когда возобновятся переговоры с Киевом

МИД РФ подтвердил готовность России к переговорам с Украиной в Стамбуле
09 декабря 2025 в 07:14
Москва готова продолжать диалог с Киевом при наличии соответствующей основы

Москва готова продолжать диалог с Киевом при наличии соответствующей основы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия готова продолжить переговоры с Украиной в стамбульском формате при наличии для этого соответствующей основы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле», — сказал дипломат. Его слова передает «Известия».

Мирошник обвинил европейские страны в срыве мирного процесса, отметив, что они пытаются сделать Россию виноватой. По его словам, главными противниками миротворчества являются именно Европа и Украина, которые, по его мнению, работают над торпедированием переговоров.

Ранее Мирошник заявлял, что Москва сделала все возможное для продолжения диалога, однако Киев изначально заблокировал переговорный процесс, который не возобновляется уже более 100 дней. При этом, по его словам, украинская сторона пыталась представить ситуацию так, будто процесс срывается из ‑за позиции России, хотя в ноябре в МИД Украины официально сообщили о приостановке переговоров с Москвой до конца года.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

