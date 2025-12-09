На трассе в Тюменской области введено ограничение
09 декабря 2025 в 07:15
Ограничение введено из-за ДТП
Фото: Илья Московец © URA.RU
На федеральной автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе в районе 369 километра введено реверсивное движение. Об этом водителей предупредил в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 369-й километр, Абатский район, организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что здесь произошло ДТП. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
