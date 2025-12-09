Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

На трассе в Тюменской области введено ограничение

09 декабря 2025 в 07:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ограничение введено из-за ДТП

Ограничение введено из-за ДТП

Фото: Илья Московец © URA.RU

На федеральной автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе в районе 369 километра введено реверсивное движение. Об этом водителей предупредил в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 369-й километр, Абатский район, организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что здесь произошло ДТП. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал