Bloomberg: Европа стала ближе к конфискации российских активов

Европа приближается к соглашению по обездвиженным российским активам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские лидеры приблизились к соглашению об использовании замороженных российских активов. Прогресс был достигнут после переговоров в Лондоне. Об этом написала американское СМИ Bloomberg.

«Владимир Зеленский и его союзники добились „положительного прогресса“ в использовании обездвиженных российских суверенных активов», — написали в статье Bloomberg. Не смотря на продвижение, между европейскими странами и Соединенными Штатами сохраняется разрыв в подходах. Разногласия касаются предоставления гарантий безопасности для Украины в рамках будущей сделки.

По данным британской газеты The Times, европейские страны могут объявить о договоренности по экспроприации суверенных активов РФ уже на текущей или следующей неделе. Вопрос обсуждался на встрече лидеров Великобритании, Франции, Германии и президента Украины в Лондоне. Планируемая сделка предусматривает выделение Киеву до 100 миллиардов фунтов стерлингов. Эти средства поступят за счет замороженных российских активов. Лондон готов передать активы на сумму около 8 миллиардов фунтов. Еврокомиссия намерена добиться решения о конфискации 210 миллиардов евро на предстоящем саммите ЕС. Бельгия, где заблокирована большая часть активов, требует юридических гарантий компенсации от других стран союза.

Продолжение после рекламы

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявлял, что изъятие российских активов будет считаться воровством. Он предупредил о неизбежных ответных мерах со стороны России. По словам дипломата, это разрушит имидж Европы, включая Бельгию. Гончар также отметил, что аппетиты на такие действия растут из-за дороговизны военной помощи Украине. Он подчеркнул, что это осуществляется за счет благополучия европейского населения.