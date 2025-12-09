Снег с дождем и лютый мороз: какая погода ждет россиян в ближайшие дни

Россиян ждет морозная неделя Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Европейской России зима еще не похожа на себя, здесь сохраняется аномально теплая и пасмурная погода. На северо-западе страны при этом ожидаются сильные снегопады, которые могут привести к образованию сугробов и сложностям на дорогах, а за Уралом уже разбушевались морозы до −40 градусов. Какая погода ждет россиян до конца недели — в материале URA.RU.

Погода в Центральной России

В северной части Центрального федерального округа, включая Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Ивановскую и Владимирскую области, в рабочие дни ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью прогнозируется температура воздуха от −5 до +2 градусов, дневные значения в начале недели составят от −4 до +2. К концу рабочей недели в отдельных районах возможно повышение температуры до +5…7 градусов.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях в начале недели сохранится преимущественно сухая погода. Начиная со вторника, синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах от −5 до +1 градуса, днем — от −3 до +4, при этом к середине недели ожидается постепенное потепление.

В регионах Центрального Черноземья — Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях — в середине недели местами пройдут осадки в виде дождя и снега. В дневные часы в начале периода температура составит от −1 до +2 градусов, а к четвергу потеплеет до +4…6. Ночью столбики термометров будут колебаться в диапазоне от −3 до +3.

Где ждать мощные снегопады

В ряде регионов пройдут сильные снегопады

На территории Карелии, а также Ленинградской, Псковской и Новгородской областей в течение этой недели ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ночные значения будут колебаться в диапазоне от −6 до +1 градуса дневные — от −5 до +2.

В Мурманской области по ночам ожидаются морозы до −9, при этом наиболее низкие температуры прогнозируются на 8–9 декабря. Днем будет несколько теплее — от −6 до −4 градусов. С понедельника по среду в регионе ожидаются снегопады.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области также прогнозируются снегопады различной интенсивности, которые, по предварительным оценкам, усилятся к середине недели. В начале недели ночная температура воздуха будет опускаться до −16…−21, дневная — находиться в пределах −16…−11. Со второй половины недели в этих регионах ожидается потепление: днем до −7…−2 градуса, при сохранении ночных морозов до −11.

В Приморском крае и на Сахалине также ожидаются снегопады. В начале недели ночью температура составит −11…−6 градусов, днем — около −6…−1. Ближе к выходным прогнозируется усиление морозов: по ночам до −16, днем примерно −8.

Куда придет резкое похолодание

Похолодание настигнет сразу несколько российских регионов

На территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов ожидается установление сильных морозов. В отдельные ночные часы температура воздуха может понижаться до −34 градусов, днем предполагается в пределах −15…−20. Начиная со вторника прогнозируется ослабление холода: преобладающая ночная температура составит −18…−24 градусов, дневная — около −12…−18. В будние дни в этих регионах сохранится снег.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях начало недели будет сопровождаться снегопадами, местами интенсивными. Во вторник, 9 декабря, снег прекратится, при этом произойдет резкое понижение температуры: ночью до −22…−27 градусов, днем до −15…−22. С середины недели морозы немного ослабнут: в ночные часы прогнозируется −18…−23 градуса, днем — порядка −7…−12.

В Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае установятся сильные морозы в сочетании со снегопадами. Во вторник ночью столбики термометров местами будут опускаться до −30, днем температура ожидается в интервале −16…−23.

В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Республике Хакасия, Тыве, Республике Алтай и Иркутской области во вторник ожидается понижение температуры: ночью до −37 градусов, днем до −24…−29, при этом осадки прекратятся. В последующие сутки температурный фон повысится на 1–2 градуса.

На севере Красноярского края морозы до −30 градусов сохранятся на протяжении всего периода. В начале недели в Эвенкии и на Таймыре местами возможны понижению температуры до −38, дневные значения составят −27…−32. Ближе к середине недели ожидается небольшое ослабление морозов: ночью преобладающая температура будет находиться в диапазоне −26…−31 градуса, днем — около −19…−24.

Где ждать снег с дождем

В северной части Приволжского федерального округа — на территории Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермского края, Кировской и Нижегородской областей — местами ожидаются ночные морозы до −17 градусов. К середине недели похолодание ослабнет. Во вторник потеплеет до −5…−10 градусов, а в среду термометры покажут от 0 до −5. Временами будут идти снегопады, а начиная с середины недели снег будет переходить в дождь.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, а также в Самарской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областях в ночные часы прогнозируется от −3 до −11 градусов, днем — от 0 до −7 градусов. Осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами ожидаются снегопады.

В Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях в первые дни недели сохранится преимущественно сухая погода. Со среды местами возможен небольшой снег с дождем. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −4 до +2 градусов, днем — от −1 до +6.