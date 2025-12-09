Врач предупредил об опасности длительной умственной нагрузки
Главный кардиолог Николай Гуляев связал умственное переутомление с болезнями сердца
Длительная умственная нагрузка без восстановления может привести к развитию серьезных заболеваний сердца. Об этом рассказал главный кардиолог кардиоцентра имени Вишневского Николай Гуляев.
«Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма», — сказал врач Гуляев. Его слова передает РИА Новости.
Когнитивное переутомление, по словам кардиолога, отражается на вегетативной регуляции сердца, повышая уровень кортизола. После нескольких часов сложной работы в мозге также повышается уровень глутамата — медиатора, связанного со стрессом и утомлением.
Ранее кардиологи напоминали, что для снижения рисков сердечно‑сосудистых заболеваний важно не только контролировать стресс, но и корректировать образ жизни. Врачи рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, уменьшать потребление фастфуда, соли и простых углеводов, регулярно заниматься аэробной физической активностью и отслеживать ранние признаки нарушений ритма сердца.
