Общество

Здоровье

Врач предупредил об опасности длительной умственной нагрузки

Кардиолог Гуляев: длительная умственная нагрузка ведет к гипертонии и аритмии
09 декабря 2025 в 07:39
Главный кардиолог Николай Гуляев связал умственное переутомление с болезнями сердца

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Длительная умственная нагрузка без восстановления может привести к развитию серьезных заболеваний сердца. Об этом рассказал главный кардиолог кардиоцентра имени Вишневского Николай Гуляев.

«Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма», — сказал врач Гуляев. Его слова передает РИА Новости. 

Когнитивное переутомление, по словам кардиолога, отражается на вегетативной регуляции сердца, повышая уровень кортизола. После нескольких часов сложной работы в мозге также повышается уровень глутамата — медиатора, связанного со стрессом и утомлением.

Продолжение после рекламы

Ранее кардиологи напоминали, что для снижения рисков сердечно‑сосудистых заболеваний важно не только контролировать стресс, но и корректировать образ жизни. Врачи рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, уменьшать потребление фастфуда, соли и простых углеводов, регулярно заниматься аэробной физической активностью и отслеживать ранние признаки нарушений ритма сердца.

