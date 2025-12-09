Названа причина, почему суд встал на сторону Долиной
Лариса Долина изначально считала, что сделка фиктивная
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Певица Лариса Долина в момент оформления продажи квартиры исходила из того, что участвует в специальной операции по задержанию особо опасных преступников. Она изначально считала, что сделка является фиктивной. Об этом говорится в материалах судебного разбирательства по делу о спорной недвижимости артистки.
«Она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников», — говорится в материалах. Их приводит ТАСС. Отмечается, что Долина изначально считала, что сделка была фиктивной.
При этом адвокат покупательницы квартиры Анастасия Свириденко, комментируя ситуацию журналистам, подчеркнула, что на момент подписания договора ее доверительница не имела оснований сомневаться во вменяемости Ларисы Долиной. Однако сама Долина говорит, что Лурье не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки, пишет МК.RU.
После вспыхнувшего скандала Долина заявила о готовности компенсировать в полном объеме стоимость квартиры, ранее проданной Полине Лурье. По словам артистки, речь идет о возврате всей суммы по договору купли-продажи — 112 млн рублей. Она также добавила, что ей важно быть честной, в первую очередь, перед самой собой. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Эдик09 декабря 2025 20:53В таком случае она уже мошенница, если продавала фиктивно, обманываю покупателя, и суд встал на её сторону? Если бы в данном случае она получила 500 млн. рублей как она вела бы себя?
- .09 декабря 2025 08:42Лурье ладно была не осмотрительной, ее риелтор в куда смотрела, она ж сопровождала сделку
- Татьяна09 декабря 2025 08:31Не понимаю. Вообще не понимаю. Всем, абсолютно всем без исключения звонят мошенники. Но даже самые темные пенсионеры, никогда не имевшие дела с юристами, не бегут продавать квартиры. А по поводу якобы представителей правоохранительных органов замечательную историю рассказали в очереди в поликлинике. Оказывается, нужно просто предложить подъехать к ним в центральный офис. Сказать, я тут рядом, в каком вы кабинете? И все, на этом мошенники сливаются. А долина никогда с юристами дела не имела? И посоветовать ей было некому? А теперь с больной головы на здоровую. Сама покупательница подставила, и теперь она же якобы виновата.