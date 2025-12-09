Названа причина, почему суд встал на сторону Долиной

Лариса Долина изначально считала, что сделка фиктивная Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Лариса Долина в момент оформления продажи квартиры исходила из того, что участвует в специальной операции по задержанию особо опасных преступников. Она изначально считала, что сделка является фиктивной. Об этом говорится в материалах судебного разбирательства по делу о спорной недвижимости артистки.

«Она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников», — говорится в материалах. Их приводит ТАСС. Отмечается, что Долина изначально считала, что сделка была фиктивной.

При этом адвокат покупательницы квартиры Анастасия Свириденко, комментируя ситуацию журналистам, подчеркнула, что на момент подписания договора ее доверительница не имела оснований сомневаться во вменяемости Ларисы Долиной. Однако сама Долина говорит, что Лурье не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки, пишет МК.RU.

