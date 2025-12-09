Большинство наемников ВСУ покинули территорию Запорожской области Фото: Министерство обороны Великобритании

Большинство иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, покинули территорию Запорожской области из-за ухудшения обстановки на поле боя. Об этом сообщили представители российских силовых структур. На запорожском направлении сейчас почти не осталось иностранных боевиков, которые ранее участвовали в боях против российских подразделений. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU

Красноармейское направление

В населенном пункте Родинское, расположенном севернее Красноармейска (Покровска), подразделения ВС РФ продолжают вести бои в городской застройке. Противник осуществляет ответные действия, пытаясь сдержать продвижение российских войск.

Константиновское направление

На константиновском направлении продолжаются бои за опорные пункты и лесополосы к северу от водохранилища, отмечается продвижение в сторону населенного пункта Бересток. Населенный пункт Червоное взят под полный контроль. В Веролюбовке противник сохраняет позиции на южной окраине населенного пункта.

Купянское направление

На купянском направлении основные боестолкновения сосредоточены в районе населенного пункта Купянск-Узловой, а также к востоку от реки Оскол. Продолжаются интенсивные бои за контроль над Петропавловкой.

Северское направление

Российские подразделения ведут наступательные действия западнее населенных пунктов Васюковка и Петровское. Бои продолжаются в районах Свято-Покровского, Озерного и Платоновки. Сообщается, что значительная часть населенного пункта Диброва находится под контролем российских сил; в самом Северске продвижение осуществляется по кварталам.

Сумское направление

На сумском направлении зафиксировано очередное усиление боевых действий. Согласно данным группировки войск «Север», подразделения ВСУ предпринимали попытки контратак в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка и Садки. В результате, по этим сведениям, были ликвидированы шесть штурмовых групп противника. Кроме того, в районе Мирополья украинские силы, задействовав западную бронетехнику, также не смогли добиться успеха: сообщается об уничтожении боевой машины пехоты CV-90.

Харьковское направление

На харьковском направлении группировка войск «Север» ведет наступательные действия в районе населенных пунктов Вильча (южнее Волчанска) и Лиман. Противник на фоне понесенных потерь в личном составе осуществляет перегруппировку. Бои продолжаются на участке Меловое–Хатнее, а также в районе Липцов.

Помимо этого, командование украинских войск в Харьковской области из ‑за нехватки военных кадров приступило к созданию сводных подразделений на базе бригад, понесших существенные потери. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

Запорожский фронт

На востоке Запорожской области группировка войск «Восток» продолжает боевые действия в районе Гуляйполя. В населенном пункте Новоданиловка противник отошел к северной части и постепенно отступает в сторону Орехова.

Также сообщается, что большая часть иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, покинула Запорожскую область в связи с ухудшением обстановки на линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах. Остались в основном выходцы из стран Латинской Америки, а также небольшие группы поляков.

Херсонский фронт

Российские расчеты беспилотных аппаратов поразили американскую боевую машину пехоты на правом берегу Херсонской области, которая перевозила военнослужащих ВСУ, направлявшихся на ротацию. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», известный под позывным Пегас. По его словам, подразделения ВСУ размещались в подвальных помещениях элеватора.

