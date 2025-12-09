Тарифы на свет в 2026 году: как будут расти цены на электроэнергию в регионах России

Антимонопольная служба пересмотрела тарифы на электроэнергию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В октябре ФАС утвердила предельные уровни тарифов на электроэнергию на следующий год — минимальные и максимальные значения для каждого региона. Планируется, что основное повышение тарифов произойдет не в июле, как это было в последние годы, а в октябре. Вместе с тем, в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 22% незначительный рост платы за электроэнергию ожидается уже с января. Сколько россияне будут платить за свет в наступающем году — в материале URA.RU.

Сколько составит рост тарифов

Совокупный рост предельных тарифов на электроэнергию в 2026 году прогнозируется на уровне около 11,3%. Такой показатель закреплен в официальном прогнозе социально-экономического развития и признан допустимым для всех регионов России.

При этом действует существенная оговорка: при проверке соблюдения установленных индексов платы за коммунальные услуги сравнение тарифов в конце 2026 года будет проводиться не с показателями декабря 2025 года, а с уровнем января 2026 года. Иными словами, именно январское повышение станет отправной точкой для последующих расчетов.

Почему плата вырастет с января

Осенью ФАС утвердила диапазоны тарифов на электроэнергию на 2026 год, обозначив минимальные и максимальные значения для каждого региона. Первоначально предполагалось, что очередное повышение стоимости произойдет не в июле, как это происходило в последние годы, а в октябре.

Однако параметры были пересмотрены в связи с предстоящим изменением налогового законодательства: с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России увеличится с 20% до 22%. В результате плата за электроэнергию начнет немного расти раньше изначально запланированного срока.

В ФАС пояснили, что предельные тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей устанавливаются с учетом НДС. В связи с ростом базовой ставки налога до 22% с начала 2026 года служба вносит корректировки в ранее принятые решения, при этом учитывая повышение НДС не в полном объеме, а в размере 1,7%. В пресс-службе ведомства отдельно подчеркнули, что речь идет исключительно об изменении параметров налогообложения, а не о пересмотре самих регулируемых тарифов, которые устанавливаются отдельно.

Сколько будут платить россияне

В крупнейших городских агломерациях ожидается заметный, но плавный рост тарифов, без резких скачков:

Москва. В столице уже в начале года максимальный тариф увеличится с 7,87 до 8 рублей за кВт·ч. По прогнозам, к концу 2026 года он может достигнуть уровня 8,90 рубля за кВт·ч.

В столице уже в начале года максимальный тариф увеличится с 7,87 до 8 рублей за кВт·ч. По прогнозам, к концу 2026 года он может достигнуть уровня 8,90 рубля за кВт·ч. Московская область. В Подмосковье рост цен будет более ощутим: к концу года стоимость электроэнергии может подняться до 9,32 рубля за кВт·ч.

В Подмосковье рост цен будет более ощутим: к концу года стоимость электроэнергии может подняться до 9,32 рубля за кВт·ч. Санкт-Петербург. В северной столице максимальная плата за электроэнергию увеличится до 7,88 рубля за кВт·ч.

В северной столице максимальная плата за электроэнергию увеличится до 7,88 рубля за кВт·ч. Ленинградская область. В регионе тарифы могут вырасти до 7,45 рубля за кВт·ч.

Традиционно наиболее высокая стоимость электроэнергии фиксируется в отдаленных и северных субъектах. Лидером по уровню тарифов остается Чукотка, где к концу 2026 года 1 кВт·ч может стоить до 12,84 рубля. Несколько ниже ожидаются максимальные тарифы в Якутии — до 10,93 рубля за кВт·ч.

Наиболее низкие цены сохранятся в Иркутской области: даже после индексации стоимость 1 кВт·ч не превысит двух рублей. Доступной электроэнергия останется и в новых регионах. В Луганской и Донецкой народных республиках максимальные тарифы будут ниже три рубля за кВт·ч, а в Херсонской и Запорожской областях — на уровне примерно 3,7–3,8 рубля за кВт·ч.

Какие существуют субсидии и региональные меры