Тарифы на свет в 2026 году: как будут расти цены на электроэнергию в регионах России
Антимонопольная служба пересмотрела тарифы на электроэнергию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В октябре ФАС утвердила предельные уровни тарифов на электроэнергию на следующий год — минимальные и максимальные значения для каждого региона. Планируется, что основное повышение тарифов произойдет не в июле, как это было в последние годы, а в октябре. Вместе с тем, в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 22% незначительный рост платы за электроэнергию ожидается уже с января. Сколько россияне будут платить за свет в наступающем году — в материале URA.RU.
Сколько составит рост тарифов
Совокупный рост предельных тарифов на электроэнергию в 2026 году прогнозируется на уровне около 11,3%. Такой показатель закреплен в официальном прогнозе социально-экономического развития и признан допустимым для всех регионов России.
При этом действует существенная оговорка: при проверке соблюдения установленных индексов платы за коммунальные услуги сравнение тарифов в конце 2026 года будет проводиться не с показателями декабря 2025 года, а с уровнем января 2026 года. Иными словами, именно январское повышение станет отправной точкой для последующих расчетов.
Почему плата вырастет с января
С 1 января 2026 года в России повышается ставка НДС — с 20% до 22%
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Осенью ФАС утвердила диапазоны тарифов на электроэнергию на 2026 год, обозначив минимальные и максимальные значения для каждого региона. Первоначально предполагалось, что очередное повышение стоимости произойдет не в июле, как это происходило в последние годы, а в октябре.
Однако параметры были пересмотрены в связи с предстоящим изменением налогового законодательства: с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России увеличится с 20% до 22%. В результате плата за электроэнергию начнет немного расти раньше изначально запланированного срока.
В ФАС пояснили, что предельные тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей устанавливаются с учетом НДС. В связи с ростом базовой ставки налога до 22% с начала 2026 года служба вносит корректировки в ранее принятые решения, при этом учитывая повышение НДС не в полном объеме, а в размере 1,7%. В пресс-службе ведомства отдельно подчеркнули, что речь идет исключительно об изменении параметров налогообложения, а не о пересмотре самих регулируемых тарифов, которые устанавливаются отдельно.
Сколько будут платить россияне
Резких скачков не ожидается
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В крупнейших городских агломерациях ожидается заметный, но плавный рост тарифов, без резких скачков:
- Москва. В столице уже в начале года максимальный тариф увеличится с 7,87 до 8 рублей за кВт·ч. По прогнозам, к концу 2026 года он может достигнуть уровня 8,90 рубля за кВт·ч.
- Московская область. В Подмосковье рост цен будет более ощутим: к концу года стоимость электроэнергии может подняться до 9,32 рубля за кВт·ч.
- Санкт-Петербург. В северной столице максимальная плата за электроэнергию увеличится до 7,88 рубля за кВт·ч.
- Ленинградская область. В регионе тарифы могут вырасти до 7,45 рубля за кВт·ч.
Традиционно наиболее высокая стоимость электроэнергии фиксируется в отдаленных и северных субъектах. Лидером по уровню тарифов остается Чукотка, где к концу 2026 года 1 кВт·ч может стоить до 12,84 рубля. Несколько ниже ожидаются максимальные тарифы в Якутии — до 10,93 рубля за кВт·ч.
Наиболее низкие цены сохранятся в Иркутской области: даже после индексации стоимость 1 кВт·ч не превысит двух рублей. Доступной электроэнергия останется и в новых регионах. В Луганской и Донецкой народных республиках максимальные тарифы будут ниже три рубля за кВт·ч, а в Херсонской и Запорожской областях — на уровне примерно 3,7–3,8 рубля за кВт·ч.
Какие существуют субсидии и региональные меры
На территории России по-прежнему действует федеральная норма, согласно которой семья имеет право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в случае, если затраты на ЖКХ превышают 22% ее совокупного дохода. Региональные власти, в свою очередь, обладают полномочиями устанавливать дополнительные меры социальной поддержки — в том числе формировать системы доплат, компенсаций либо предоставлять льготы отдельным категориям граждан. В ФАС отмечают, что указанные инструменты сохранены и на 2026 год.
