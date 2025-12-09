Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

На Ямале школьница перевела мошенникам почти миллион рублей со счета мамы

09 декабря 2025 в 08:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девушка испугалась угроз мошенников

Девушка испугалась угроз мошенников

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) 16-летний подросток в приложении видеозвонков наткнулась на мошенников. Лжесотрудник ФСБ убедил ее перевести средства семьи на «безопасный счет». Подробности сообщает telegram-канал «Кибер Ямал».

«16-летняя девушка из Муравленко наткнулась на киберпреступников в приложении видеозвонков Jitsi Meet. Лжесотрудники ФСБ убедили северянку, и она перевела 920 000 рублей с карты матери на „безопасный счет“» — говорится в сообщении.

Мошенники сказали девушке, что средства со счета семьи пытаются украсть и перевести на нужды ВСУ. Это напугало подростка, и она согласилась отправить преступникам деньги.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал