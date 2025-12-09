Вакцину для терапии меланомы россияне смогут получить уже в 2026 году
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Первые пациенты в России могут получить терапевтическую вакцину против меланомы уже в начале следующего года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года», — сказал министр Мурашко. Его слова передает РИА Новости.
Препарат «НЕООНКОВАК» представляет собой мРНК-вакцину, разработанную для терапии онкологического заболевания. Ее создали совместно научные центры имени Гамалеи и Блохина, а производителем выступил НМИЦ радиологии.
Ранее Минздрав РФ выдал разрешения на применение в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических препаратов нового поколения: мРНК-вакцины и пептидной вакцины для терапии меланомы и других злокачественных новообразований. Тогда Мурашко отмечал, что на начальном этапе речь идет об ограниченном использовании и ученым предстоит оценит эффективность и безопасность такого подхода к лечению.
