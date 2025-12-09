Молодежи перечислили самые востребованные профессии в колледжах
Направление «Сестринское дело» лидирует по числу зачисленных в колледжи в 2025 году
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов колледжей в 2025 году. Об этом сообщили пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.
«В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов», — говорится в сообщении. Их слова перелает РИА Новости.
Помимо лидеров, в список наиболее популярных направлений также вошли рабочие и сервисные специальности. Так, на профессии «Сварщик» и «Повар, кондитер» в этом году поступили 28 и 26,4 тысячи человек соответственно.
Ранее в России было принято решение с 1 января 2026 года ввести обновленный классификатор профессий и должностей, поскольку действующему перечню около 30 лет и многие позиции устарели. В новом списке появились современные специальности, в том числе связанные с ИИ, 3D-печатью, IT и сферой услуг, что отражает изменения на рынке труда и рост спроса на технологические и сервисные направления.
