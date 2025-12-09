Молодежи перечислили самые востребованные профессии в колледжах

Направление «Сестринское дело» лидирует по числу зачисленных в колледжи в 2025 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов колледжей в 2025 году. Об этом сообщили пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.

«В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов», — говорится в сообщении. Их слова перелает РИА Новости.

Помимо лидеров, в список наиболее популярных направлений также вошли рабочие и сервисные специальности. Так, на профессии «Сварщик» и «Повар, кондитер» в этом году поступили 28 и 26,4 тысячи человек соответственно.

