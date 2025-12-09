В Госдуме предложили новый способ защиты от «эффекта Долиной»
ЛДПР предлагает закрепить требования к профессиональной компетенции риелторов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать риелторов страховать свою профессиональную ответственность. Соответствующее обращение направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
«Риелторы... обязаны страховать свою ответственность перед сторонами сделки за причинение имущественного ущерба... при этом размер страховой суммы предлагается устанавливать не менее 500 тысяч рублей», — говорится в обращении. Его слова передает РИА Новости.
По мнению автора инициативы, в настоящее время деятельность посредников на рынке недвижимости не имеет единых стандартов. Это приводит к разному качеству услуг и недостаточной защите граждан от мошеннических схем, таких как «схема Долиной».
