Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Екатеринбурге ударили лютые морозы: онлайн-трансляция

09 декабря 2025 в 08:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Температура воздуха опустилась в городе ниже 25 градусов

Температура воздуха опустилась в городе ниже 25 градусов

Фото: Илья Московец © URA.RU

9 декабря обещает стать самым холодным днем в году. Температура воздуха в Екатеринбурге опустилась ниже 25 градусов, из-за вчерашних снегопадов город с раннего утра стоит в пробках, а родители отказываются вести детей в школу в такой мороз. Все новости по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

10:15 В центре города некоторые горожане даже заметили радугу.

Фото: читатель URA.RU



10:05 В парке Маяковского на фоне морозов закрыли горку «Т-Банк». Зато, говорят представители ЦПКиО, они наконец-то приступили к заливке основания катка «Северное сияние».

09:58 «Из труб очень интересно выглядит пар», — поделилась читательница агентства.

Фото: читательница URA.RU



09:47 А настолько сильно замерзли двери в метро.


09:41 Такой пар стоит над метро.


09:23 На остановке «Станция метро Уралмаш» дежурит карета скорой помощи, передает корреспондент URA.RU.

Продолжение после рекламы

Фото: URA.RU



09:18 Полностью стоит проспект Космонавтов.


09:13 Екатеринбуржцам приходит рассылка от РСЧС. Горожан предупреждают, что на севере Свердловской области и вовсе ожидается до -40 градусов.

Фото: читатель URA.RU



09:11 Жуткие пробки на Машинной, сообщает еще один наш читатель.

Фото: читатель URA.RU



09:00 Из-за морозов в некоторых школах разрешили родителям не приводить детей на занятия. Например, выходной получили младшеклассники школы №79 в Академическом.

08:57 Подскочили и цены на такси. Так, если не хочется толкаться в автобусе из Академического, можно уехать на машине за 1000 рублей. Не в час-пик цена поездки в два раза ниже.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Фото: скрин Яндекс.Такси



08:51 Сервис Яндекс.Карты оценивает пробки в городе на 8 баллов. Жительница Академического рассказала URA.RU, что выехать из района очень сложно. «От остановки академика Сахарова до Павла Шаманова мы ехали почти 50 минут. А это две остановки. А до этого автобус №52, который идёт до центра, ждали на морозе полчаса.», — поделилась она.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал