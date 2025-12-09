В Екатеринбурге ударили лютые морозы: онлайн-трансляция

Температура воздуха опустилась в городе ниже 25 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

9 декабря обещает стать самым холодным днем в году. Температура воздуха в Екатеринбурге опустилась ниже 25 градусов, из-за вчерашних снегопадов город с раннего утра стоит в пробках, а родители отказываются вести детей в школу в такой мороз. Все новости по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

10:15 В центре города некоторые горожане даже заметили радугу.

Фото: читатель URA.RU









10:05 В парке Маяковского на фоне морозов закрыли горку «Т-Банк». Зато, говорят представители ЦПКиО, они наконец-то приступили к заливке основания катка «Северное сияние».

09:58 «Из труб очень интересно выглядит пар», — поделилась читательница агентства.

Фото: читательница URA.RU









09:47 А настолько сильно замерзли двери в метро.





09:41 Такой пар стоит над метро.





09:23 На остановке «Станция метро Уралмаш» дежурит карета скорой помощи, передает корреспондент URA.RU.

Фото: URA.RU









09:18 Полностью стоит проспект Космонавтов.





09:13 Екатеринбуржцам приходит рассылка от РСЧС. Горожан предупреждают, что на севере Свердловской области и вовсе ожидается до -40 градусов.

Фото: читатель URA.RU









09:11 Жуткие пробки на Машинной, сообщает еще один наш читатель.

Фото: читатель URA.RU









09:00 Из-за морозов в некоторых школах разрешили родителям не приводить детей на занятия. Например, выходной получили младшеклассники школы №79 в Академическом.

08:57 Подскочили и цены на такси. Так, если не хочется толкаться в автобусе из Академического, можно уехать на машине за 1000 рублей. Не в час-пик цена поездки в два раза ниже.









Фото: скрин Яндекс.Такси








