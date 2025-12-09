В Екатеринбурге ударили лютые морозы: онлайн-трансляция
Температура воздуха опустилась в городе ниже 25 градусов
Фото: Илья Московец © URA.RU
9 декабря обещает стать самым холодным днем в году. Температура воздуха в Екатеринбурге опустилась ниже 25 градусов, из-за вчерашних снегопадов город с раннего утра стоит в пробках, а родители отказываются вести детей в школу в такой мороз. Все новости по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
10:15 В центре города некоторые горожане даже заметили радугу.
Фото: читатель URA.RU
10:05 В парке Маяковского на фоне морозов закрыли горку «Т-Банк». Зато, говорят представители ЦПКиО, они наконец-то приступили к заливке основания катка «Северное сияние».
09:58 «Из труб очень интересно выглядит пар», — поделилась читательница агентства.
Фото: читательница URA.RU
09:47 А настолько сильно замерзли двери в метро.
09:41 Такой пар стоит над метро.
09:23 На остановке «Станция метро Уралмаш» дежурит карета скорой помощи, передает корреспондент URA.RU.
Фото: URA.RU
09:18 Полностью стоит проспект Космонавтов.
09:13 Екатеринбуржцам приходит рассылка от РСЧС. Горожан предупреждают, что на севере Свердловской области и вовсе ожидается до -40 градусов.
Фото: читатель URA.RU
09:11 Жуткие пробки на Машинной, сообщает еще один наш читатель.
Фото: читатель URA.RU
09:00 Из-за морозов в некоторых школах разрешили родителям не приводить детей на занятия. Например, выходной получили младшеклассники школы №79 в Академическом.
08:57 Подскочили и цены на такси. Так, если не хочется толкаться в автобусе из Академического, можно уехать на машине за 1000 рублей. Не в час-пик цена поездки в два раза ниже.
Фото: скрин Яндекс.Такси
08:51 Сервис Яндекс.Карты оценивает пробки в городе на 8 баллов. Жительница Академического рассказала URA.RU, что выехать из района очень сложно. «От остановки академика Сахарова до Павла Шаманова мы ехали почти 50 минут. А это две остановки. А до этого автобус №52, который идёт до центра, ждали на морозе полчаса.», — поделилась она.
