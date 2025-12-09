В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
09 декабря 2025 в 09:00
Фото: © URA.RU
В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации. Мера носит вынужденный характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.
