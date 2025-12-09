На дорогах Екатеринбурга второй день сложная ситуация Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге утром 9 декабря образовались восьмибалльные пробки. В городе ударили морозы, осложняется ситуация и вчерашним снегопадом. Из-за высокого спроса выросли цены на такси.

Так, согласно данным Яндекс.Карт, особенно сложная ситуация на улице Малышева от Восточной до Егоршинского проезда, а также на Куйбышева от 8 Марта до Гурзуфской. Там произошли аварии. Читательница URA.RU из Академического рассказала, что от остановки академика Сахарова до Павла Шаманова ехала на автобусе почти 50 минут. «А это две остановки. До этого автобус №52, который идёт до центра, ждали на морозе полчаса», — пожаловалась она.

Выезд из Академического в центр города на такси обойдется в 1000 рублей. Больше, чем обычно, придется заплатить и за выезд с Уралмаша в центр города.

Как ранее сообщало URA.RU, 9 декабря может стать самым холодным днем в году. На севере Свердловской области температура воздуха опустится в некоторых районах ниже 30 градусов.