Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Из пылающего колледжа в Новосибирске эвакуировали почти 700 человек

МЧС: из здания колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек из-за возгорания
09 декабря 2025 в 09:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего педагогического колледжа

Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего педагогического колледжа

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В результате пожара в педагогическом колледже Новосибирска было эвакуировано 670 человек. Пострадавших при этом нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала», — пишет МЧС Новосибирской области в смоем telegram-канале.

Возгорание, по предварительным данным, началось в одном из кабинетов на третьем этаже. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Продолжение после рекламы

Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел утром 9 декабря в Новосибирском педагогическом колледже № 1 имени Макаренко: возгорание началось в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Над корпусом был виден плотный столб дыма, для ликвидации огня к месту происшествия направили несколько расчетов пожарно-спасательных подразделений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал