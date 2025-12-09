Из пылающего колледжа в Новосибирске эвакуировали почти 700 человек
Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего педагогического колледжа
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В результате пожара в педагогическом колледже Новосибирска было эвакуировано 670 человек. Пострадавших при этом нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала», — пишет МЧС Новосибирской области в смоем telegram-канале.
Возгорание, по предварительным данным, началось в одном из кабинетов на третьем этаже. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.
Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел утром 9 декабря в Новосибирском педагогическом колледже № 1 имени Макаренко: возгорание началось в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Над корпусом был виден плотный столб дыма, для ликвидации огня к месту происшествия направили несколько расчетов пожарно-спасательных подразделений.
