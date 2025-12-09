Из пылающего колледжа в Новосибирске эвакуировали почти 700 человек

Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего педагогического колледжа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В результате пожара в педагогическом колледже Новосибирска было эвакуировано 670 человек. Пострадавших при этом нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала», — пишет МЧС Новосибирской области в смоем telegram-канале.

Возгорание, по предварительным данным, началось в одном из кабинетов на третьем этаже. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Продолжение после рекламы