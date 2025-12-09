В педколледже Новосибирска произошел крупный пожар, эвакуировано почти 700 человек: что известно к этому часу

Из здания колледжа эвакуировали 670 человек (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В учебном корпусе Новосибирского педагогического колледжа № 1 имени Макаренко произошел пожар. По данным очевидцев и студентов, возгорание началось утром 9 декабря на третьем этаже здания. Над конструкцией поднимался густой столб дыма, огонь перешел на кровлю. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что произошло

Сейчас сотрудники МЧС России продолжают тушение пожара в здании колледжа в Новосибирске. По предварительной информации, огонь возник в одном из кабинетов на третьем этаже и распространился на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа.

Эвакуация

Из здания образовательной организации была проведена эвакуация. Всего выведено 670 обучающихся. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как проходит тушение пожара

Для ликвидации возгорания привлечена высокотехнологичная высотная пожарная техника, а также усилена группировка пожарно-спасательных подразделений. На месте происшествия организован штаб по координации работ по тушению пожара. В операции задействованы 67 человек личного состава и 17 единиц специализированной техники.

Комментарий губернатора

Ход ликвидации пожара находится под контролем регионального главного управления МЧС России и Правительства Новосибирской области. сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, причины возгорания устанавливаются специалистами. После проведения комплексной оценки нанесенного ущерба будет принято решение о формате и порядке дальнейшей организации учебного процесса.

Предварительная причина