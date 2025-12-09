Екатеринбуржцы оставляют детей дома из-за морозов
Младшеклассников просят оставаться дома в такую погоду
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Екатеринбургские школьники начальных классов остаются дома из-за резкого похолодания. Об этом URA.RU сообщили родители учеников школы №79.
«В школе родителям младшеклассников сказали, что сегодня можно приводить детей по желанию», — поделилась одна из родительниц. Для учеников первых и вторых классов рекомендуют оставаться дома при -26 градусах без ветра или -25 при порывах от пяти метров в секунду. Для третьих и четвертых классов допускается не приходить на занятия при -27 градусах в штиль, при -26 при ветре около пяти метров в секунду и при -25, если метель усиливается.
Для школьников с пятого по одиннадцатый классы действуют отдельные пороги. Так, большинству учеников средних и старших классов могут рекомендовать не выходить из дома уже при -28. При слабом ветре граница сдвигается до -27, а в метель — до -26.
При этом для восьмых–девятых классов фактически ориентируются на -30 или -29 с небольшим ветром, а десятиклассникам и одиннадцатиклассникам разрешают не посещать школу только в самые сильные морозы — от -32 °С без ветра, -30 °С при слабом и -28 °С при метели. Родители уточняют, что окончательное решение, вести ли ребенка в школу в такой холод, остается за семьей.
