Екатеринбуржцы оставляют детей дома из-за морозов

Младшеклассников просят оставаться дома в такую погоду Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Екатеринбургские школьники начальных классов остаются дома из-за резкого похолодания. Об этом URA.RU сообщили родители учеников школы №79.

«В школе родителям младшеклассников сказали, что сегодня можно приводить детей по желанию», — поделилась одна из родительниц. Для учеников первых и вторых классов рекомендуют оставаться дома при -26 градусах без ветра или -25 при порывах от пяти метров в секунду. Для третьих и четвертых классов допускается не приходить на занятия при -27 градусах в штиль, при -26 при ветре около пяти метров в секунду и при -25, если метель усиливается.

Для школьников с пятого по одиннадцатый классы действуют отдельные пороги. Так, большинству учеников средних и старших классов могут рекомендовать не выходить из дома уже при -28. При слабом ветре граница сдвигается до -27, а в метель — до -26.

