За ночь над Россией сбит 121 беспилотник ВСУ
09 декабря 2025 в 09:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За минувшую ночь средствами противовоздушной обороны были уничтожены 121 украинский беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал