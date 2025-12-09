Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 9 декабря 2025

В некоторых аэропортах России сообщается о задержках рейсов Фото: Роман Наумов © URA.RU

9 декабря 2025 фиксируются задержки рейсов на вылет и прилет в нескольких крупных городах. После атак украинских беспилотников на четыре российских региона была приостановлена работа в аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Тамбова и Калуги. На данный момент в этих воздушных гаванях о задержках рейсов не сообщается, однако они фиксируются в других крупных аэропортах. Подробнее в материале URA.RU.

Над регионами России сбили 11 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников над 4 регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито в воздушном пространстве Ростовской области — там уничтожено пять аппаратов. Еще два беспилотника были поражены над Брянской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями.

В связи с атаками в аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Тамбова и Калуги ограничили работу, а в Краснодаре были введены дополнительные ограничения. На данный момент задержки рейсов зафиксированы только в аэропорту Краснодара.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 9 декабря 2025

В столичном аэропорту сообщается о задержках на прилет и вылет. Задержан рейс в Дубай: самолет отправится в 12:55 вместо 08:40. Вылет в Уфу состоится в 12:00 вместо 10:10. Также позже отправится самолет в Стамбул (в 14:25 вместо 14:00).

Согласно онлайн-табло, рейс из Челябинска прибудет в 07:56 вместо 07:15. Позже ожидаются рейсы из Бухары (прилет в 08:17 вместо 07:55), из Тюмени (прилет в 08:31 вместо 08:10), из Красноярска (прилет в 09:35 вместо 08:15), из Еревана (прилет в 09:24 вместо 08:25), из Алматы (прилет в 09:18 вместо 08:50), из Грозного (прилет в 14:05 вместо 08:50), из Санкт-Петербурга (прилет в 10:33 вместо 09:05), из Иркутска (прилет в 09:59 вместо 09:40).

Позже прилетят самолеты из Стамбула (прилет в 12:50 вместо 12:30), их Ямбурга (прилет в 21:20 вместо 14:40).

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 9 декабря 2025

По данным онлайн-табло, в Домодедово задерживают рейс в Ижевск: самолет отправится в 09:30 вместо 08:40. Также позже вылетит самолет в Хамбантоту (вылет в 13:00 вместо 11:35). Отменен вылет в Салехард, запланированный на 10:00.

С опозданием в Домодедово прибудут рейсы из Омска (прилет в 08:09 вместо 07:00), из Ижевска (прилет в 08:30 вместо 07:40), из Манамы (прилет в 08:49 вместо 07:50), из Душанбе (прилет в 10:35 вместо 09:30), из Надыма (прилет в 13:35 вместо 12:05), из Благовещенска (прилет в 13:52 вместо 12:35).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 9 декабря 2025

В Шереметьево сообщается о небольших задержках. Самолет в Нижний Новгород вылетит с опозданием на два часа — в 08:55 вместо 06:55. Рейс в Чебоксары перенесли с 08:10 на 08:45, рейс в Казань — с 08:10 до 10:10.

Позже отправятся самолеты в Грозный (вылет в 10:15 вместо 08:15), в Калининград (вылет в 10:45 вместо 09:55).

Согласно онлайн-табло, с опозданием прибудут в Шереметьево рейсы из Челябинска (прилет в 10:10 вместо 06:15), из Оренбурга (прилет в 06:36 вместо 06:30), из Новосибирска (прилет в 08:27 вместо 06:50), из Нижневартовска (прилет в 07:36 вместо 07:25), из Омска (прилет в 08:15 вместо 07:50).

Самолет из Уфы опоздает на 20 минут и прибудет в 08:43. Рейс из Казани приземлится на три часа позже — в 11:37 вместо 08:45. Самолет из Астрахани прибудет в 09:53 вместо 09:15.

Также с опозданием прилетят самолеты из Якутска (прилет в 10:23 вместо 10:00), из Дели (прилет в 11:06 вместо 10:10), из Хабаровска (прилет в 11:27 вместо 11:05), из Алматы (прилет в 12:28 вместо 11:45), из Улан-Удэ (прилет в 12:36 вместо 11:50), из Красноярска (прилет в 13:12 вместо 12:20), из Казани (прилет в 14:37 вместо 12:35).

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 9 декабря 2025

По данным онлайн-табло, в Пулково задерживают рейс в Москву: самолет вылетит в 09:10 вместо 07:30. С опозданием отправится рейс в Казань — в 10:00 вместо 08:35. Отменен рейс в Москву, запланированный на 06:30.

На прибытие также зафиксированы задержки рейсов. Позже прилетят самолеты из Норильска (прилет в 09:40 вместо 08:05), из Новосибирска (прилет в 09:11 вместо 08:10), из Абу-Даби (прилет в 08:47 вместо 08:25), из Иркутска (прилет в 11:44 вместо 11:25), из Казани (прилет в 14:55 вместо 14:20), из Пхукета (прилет в 12:55 вместо 19:55).

Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 9 декабря 2025

В аэропорту Екатеринбурга сообщается о задержках на прилет и вылет. На 20 минут позже отправится самолет в Санкт-Петербург (в 10:25 вместо 10:05). Еще один рейс в Петербург перенесли с 12:50 на 13:30).

С опозданием прибудут рейсы из Хабаровска (прилет в 11:50 вместо 09:55), из Благовещенска (прилет в 10:40 вместо 10:00), из Казани (прилет в 11:30 вместо 11:00), из Владивостока (прилет в 13:15 вместо 11:05).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 9 декабря 2025

В аэропорту Краснодара сообщается о задержках рейсов на прибытие. С опозданием прилетят самолеты из Красноярска (прилет в 09:34 вместо 09:15), из Стамбула (прилет в 10:15 вместо 09:35), из Антальи (прилет в 10:55 вместо 10:30), из Новосибирска (прилет в 12:34 вместо 12:15).

