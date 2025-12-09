Девочка ушла из дома накануне (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе Челябинской области накануне пропала 12-летняя Вероника П., которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.

«Помогите найти подростка! Пепеляева Вероника, 12 лет (2013 г.р.). 8 декабря 2025 года вышла из дома», — пишут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт — Челябинская область» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Рост девочки 155 сантиметров, нормального телосложение, волосы светло-русые, глаза карие. Вероника была одета в темно-синюю куртку, черную футболку и штаны, серые кроссовки. На голове — голубая шапка.

