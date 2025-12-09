Логотип РИА URA.RU
Общество

В Челябинской области пропала 12-летняя девочка. Фото

09 декабря 2025 в 09:40
Девочка ушла из дома накануне (архивное фото)

Девочка ушла из дома накануне (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе Челябинской области накануне пропала 12-летняя Вероника П., которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда. 

«Помогите найти подростка! Пепеляева Вероника, 12 лет (2013 г.р.). 8 декабря 2025 года вышла из дома», — пишут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт — Челябинская область» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». 

Рост девочки 155 сантиметров, нормального телосложение, волосы светло-русые, глаза карие. Вероника была одета в темно-синюю куртку, черную футболку и штаны, серые кроссовки. На голове — голубая шапка.

Ориентировка на пропавшую накануне в Миассе девочку

Фото: Фото с группу «ЛизаАлерт | Челябинская область» в социальной сети «ВКонтакте»

