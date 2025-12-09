В Курганской области похолодало до -31 градуса

В Далматово температура опустилась до -31,6 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сильные морозы установились в Курганской области в ночь и утро 9 декабря. Так, в Далматово температура опустилась до −31,6 градуса. Об этом сообщается в tg-канале «Погода 45».

«Самая низкая температура была в Далматово -31,6. В Кургане -25,3», — написано в tg-канале.