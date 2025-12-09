В Курганской области похолодало до -31 градуса
В Далматово температура опустилась до -31,6 градуса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сильные морозы установились в Курганской области в ночь и утро 9 декабря. Так, в Далматово температура опустилась до −31,6 градуса. Об этом сообщается в tg-канале «Погода 45».
«Самая низкая температура была в Далматово -31,6. В Кургане -25,3», — написано в tg-канале.
В северных районах также было очень холодно: в Шатрово зафиксировано −27,2 градуса, в Памятном −25,7. В крупных городах области температура также опустилась: в Шадринске −25,3, в Шумихе −25. На остальных метеостанциях минимальные значения колебались от −24,5 до −22,4.
