Курганские полицейские занялись делом о 127 тоннах сгоревших орехов

Следователи курганского УМВД взялись за расследование уголовного дела о вероятном мошенничестве. Будут исследованы материалы о якобы сгоревших в рабочем поселке Каргаполье 127 тоннах кедрового ореха. Об этом URA.RU сообщил бизнесмен, который выплачивает огромный ущерб после пожара и считающий, что имел место подлог.

«Побывал на личном приеме курганского генерала МВД Сергея Воложинова. Начальник управления выслушал и распорядился заняться делом об орехах, которых могло не быть», — рассказал мужчина. По его словам, начальник УМВД поручил подчиненным рассмотреть материалы по признакам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмен и его адвокат передали Сотрудникам следственного управления МВД все материалы, которые могут служить доказательством совершения мошеннических действий.

Следователи занялись изучением последствий пожара весной 2018 года. В рабочем поселке Каргаполье сгорел склад по переработке овощей. Спустя несколько месяцев новосибирские бизнесмены заявили, что в огне сгорели 127 тонн кедрового ореха. Был подан иск к виновнику пожара, арбитраж обязал его выплатить более 42 миллионов ущерба. Курганцу пришлось банкротить свой бизнес, он до сих пор выплачивает долги.

Спустя некоторое время мужчина узнал, что орехов на складе могло не быть — местные пожарные якобы не смогли припомнить их следов на пожарище. Бизнесмен изучил вопрос и предположил, что орехи сгорели спустя несколько месяцев в Новосибирске, а соседи пытаются переложить потери на его плечи. Он заявлял о фальсификациях в полицию и следком, но уголовные дела неоднократно закрывались. После личного приему у главы полиции курганец надеется, что ему удастся доказать факты фальсификации по делу.