Названа причина, почему в новосибирском педколледже разгорелся пожар

Педагоги запретили студентам нажимать кнопку пожарной тревоги во время эвакуации (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Причиной пожара в Новосибирском педагогическом колледже могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщили студенты учебного заведения, ставшие очевидцами происшествия.

«Кнопку пожарной тревоги педагоги нажимать запретили, мол, уже вызвали МЧС и всех эвакуируют», — сообщили студенты колледжа. Сообщение передает telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, реакция людей на происходящее была неоднозначной. Некоторые не сразу восприняли угрозу серьезно, в то время как другие пытались оперативно предупредить окружающих об опасности.

Продолжение после рекламы

Пожар в здании педагогического колледжа в Новосибирске ликвидирован на площади около 700 квадратных метров. В настоящее время сотрудники МЧС проводят проливку конструкций, информирует прокуратура Новосибирской области.