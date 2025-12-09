Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Названа причина, почему в новосибирском педколледже разгорелся пожар

Причина возгорания в Новосибирском колледже это неисправная проводка
09 декабря 2025 в 09:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Педагоги запретили студентам нажимать кнопку пожарной тревоги во время эвакуации (архивное фото)

Педагоги запретили студентам нажимать кнопку пожарной тревоги во время эвакуации (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Причиной пожара в Новосибирском педагогическом колледже могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщили студенты учебного заведения, ставшие очевидцами происшествия.

«Кнопку пожарной тревоги педагоги нажимать запретили, мол, уже вызвали МЧС и всех эвакуируют», — сообщили студенты колледжа. Сообщение передает telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, реакция людей на происходящее была неоднозначной. Некоторые не сразу восприняли угрозу серьезно, в то время как другие пытались оперативно предупредить окружающих об опасности.

Продолжение после рекламы

Пожар в здании педагогического колледжа в Новосибирске ликвидирован на площади около 700 квадратных метров. В настоящее время сотрудники МЧС проводят проливку конструкций, информирует прокуратура Новосибирской области.

Пожар в здании Новосибирского педагогического колледжа № 1 имени Макаренко начался утром 9 декабря в кабинете на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю. Над трехэтажным корпусом был виден плотный столб дыма, к месту возгорания прибыли несколько расчетов пожарно-спасательных подразделений, о чем сообщило МЧС региона в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал