Многотонная конструкция упала на рабочего курганского завода

В Кургане на одном из предприятий на стропальщика упала шпунтовая панель массой 7,5 тонн. Рабочий получил тяжелые травмы, ведется расследование несчастного случая. Об этом сообщает Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях