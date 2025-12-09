Многотонная конструкция упала на рабочего курганского завода
В Кургане рабочий завода получил тяжелые травмы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Кургане на одном из предприятий на стропальщика упала шпунтовая панель массой 7,5 тонн. Рабочий получил тяжелые травмы, ведется расследование несчастного случая. Об этом сообщает Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях
«По предварительным данным, при подъеме краном шпунтовой панели массой 7,5 тонн произошел обрыв строп и падение поднимаемой панели. Пострадавший стропальщик получил тяжелые травмы. Начато расследование несчастного случая
Ранее URA.RU писало, что на строящемся жилом комплексе в центре Кургана погиб рабочий подрядной организации. На 22-летнего мужчину обрушились бетонные конструкции. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Застройщик ведет внутренне расследование ЧП.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!