Губернатор Артюхов поздравил ямальцев с Днем Героев Отечества
День Героев Отечества в России отмечают 9 декабря
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона в День Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. Поздравление губернатора опубликовано на официальном сайте окружного правительства.
«Наши земляки — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные — демонстрируют высшую силу духа, проявляя беспримерную отвагу в зоне специальной военной операции. Их северная выдержка, боевое братство и верность долгу — достойный пример для всех нас. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью павших земляков. Их имена навсегда вписаны золотыми буквами в героическую летопись Ямала и всей России», — цитируют Дмитрия Артюхова в пресс-службе правительства.
Глава региона выразил благодарность участникам боевых действий и трудящимся тыла, а также семьям и близким бойцов СВО. День Героев Отечества восходит к 1769 году, когда Екатерина II учредила Императорский военный орден Святого Георгия, а дата награждения его кавалеров стала праздником воинской славы. После перерыва в XX веке он был восстановлен в 2007 году.
