Губернатор Артюхов поздравил ямальцев с Днем Героев Отечества

День Героев Отечества в России отмечают 9 декабря Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона в День Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. Поздравление губернатора опубликовано на официальном сайте окружного правительства.

«Наши земляки — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные — демонстрируют высшую силу духа, проявляя беспримерную отвагу в зоне специальной военной операции. Их северная выдержка, боевое братство и верность долгу — достойный пример для всех нас. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью павших земляков. Их имена навсегда вписаны золотыми буквами в героическую летопись Ямала и всей России», — цитируют Дмитрия Артюхова в пресс-службе правительства.