В Тюменской области объявили первую актировку

Младшеклассникам разрешили не ходить в школу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области объявлена первая актировка этой зимы: в Ялуторовске разрешили не приходить в школу ученикам 1-4 классов первой смены. Информация опубликована в telegram-канале мэрии города.

«Вторник, 9 декабря. Ялуторовск. Отмена занятий 1-4 классы первой смены», — сообщили в мэрии.

Очные занятия отменили по погодным условиям. В городе зафиксировали температуру воздуха свыше -25 градусов и ветер скоростью три метра в секунду.