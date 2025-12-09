Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В Тюменской области объявили первую актировку

В школах Ялуторовска 9 декабря объявили актировку для 1-4 классов
09 декабря 2025 в 09:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Младшеклассникам разрешили не ходить в школу

Младшеклассникам разрешили не ходить в школу

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области объявлена первая актировка этой зимы: в Ялуторовске разрешили не приходить в школу ученикам 1-4 классов первой смены. Информация опубликована в telegram-канале мэрии города.

«Вторник, 9 декабря. Ялуторовск. Отмена занятий 1-4 классы первой смены», — сообщили в мэрии.

Очные занятия отменили по погодным условиям. В городе зафиксировали температуру воздуха свыше -25 градусов и ветер скоростью три метра в секунду.

Ранее URA.RU писало, что школы в 11 муниципалитетах области закрыли на карантин, а детей отправили на дистанционное обучение до 14 декабря. Ялуторовск в этот список не вошел.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал