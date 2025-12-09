В Тюменской области объявили первую актировку
Младшеклассникам разрешили не ходить в школу
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюменской области объявлена первая актировка этой зимы: в Ялуторовске разрешили не приходить в школу ученикам 1-4 классов первой смены. Информация опубликована в telegram-канале мэрии города.
«Вторник, 9 декабря. Ялуторовск. Отмена занятий 1-4 классы первой смены», — сообщили в мэрии.
Очные занятия отменили по погодным условиям. В городе зафиксировали температуру воздуха свыше -25 градусов и ветер скоростью три метра в секунду.
Ранее URA.RU писало, что школы в 11 муниципалитетах области закрыли на карантин, а детей отправили на дистанционное обучение до 14 декабря. Ялуторовск в этот список не вошел.
