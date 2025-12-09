Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

В небе над Челябинском заметили редкое природное явление. Фото, видео

В небе над Челябинском взошло солнечное гало
09 декабря 2025 в 10:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гало образовалось утром на фоне понижения температуры до -20 и более градусов

Гало образовалось утром на фоне понижения температуры до -20 и более градусов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска сегодня наблюдали редкое природное явление — морозным утром над городов взошло солнечное гало. Об этом URA.RU сообщили читатели. 

«Вокруг солнца можно разглядеть световой круг, который называют солнечным гало. Такие круги появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды», — сообщили URA.RU читатели. 

Сегодня в Челябинской области в горах и низинах температура воздуха ночью опускалась до -26 градусов, сообщили синоптики Гидрометеоцентра. Днем ожидается потепление до -13,-18 градусов, в северной половине до -23 градусов. 

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Гало в Челябинске 9 декабря утром

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал