В небе над Челябинском заметили редкое природное явление. Фото, видео
Гало образовалось утром на фоне понижения температуры до -20 и более градусов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Челябинска сегодня наблюдали редкое природное явление — морозным утром над городов взошло солнечное гало. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Вокруг солнца можно разглядеть световой круг, который называют солнечным гало. Такие круги появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды», — сообщили URA.RU читатели.
Сегодня в Челябинской области в горах и низинах температура воздуха ночью опускалась до -26 градусов, сообщили синоптики Гидрометеоцентра. Днем ожидается потепление до -13,-18 градусов, в северной половине до -23 градусов.
Гало в Челябинске 9 декабря утром
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!