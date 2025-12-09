Гало образовалось утром на фоне понижения температуры до -20 и более градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска сегодня наблюдали редкое природное явление — морозным утром над городов взошло солнечное гало. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Вокруг солнца можно разглядеть световой круг, который называют солнечным гало. Такие круги появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды», — сообщили URA.RU читатели.

Сегодня в Челябинской области в горах и низинах температура воздуха ночью опускалась до -26 градусов, сообщили синоптики Гидрометеоцентра. Днем ожидается потепление до -13,-18 градусов, в северной половине до -23 градусов.

