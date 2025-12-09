Водитель Lada сбил мужчину у пешеходного перехода в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане водитель сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе. Об этом сообщается в tg-канале городской Госавтоинспекции.

По данным автоинспекторов, 29‑летний водитель Lada Granta двигался по улице Карбышева со стороны улицы Циолковского в направлении улицы Кузнецова. На регулируемом перекрестке улиц Куйбышева и Перова он продолжил движение на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. «Допустил наезд на пешехода, 1952 года рождения, переходившего проезжую часть слева на права походу движения автомобиля Lada Granta, не в створе регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора», — пишут в ГАИ.

В результате столкновения пешеход получил травмы. В ведомстве отмечают, что ситуация с наездами на пешеходов в Кургане остается напряженной. С начала года в городе зарегистрировано 60 таких ДТП. В 36 случаях люди пересекали проезжую часть в неустановленных местах, игнорировали сигналы светофора или выходили на дорогу вне пешеходных переходов. В этих авариях погибли шесть человек, еще 30 пешеходов получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Кургане уже происходили похожие ДТП: на улице Дзержинского водитель Opel сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, пострадавший был госпитализирован и привлечен к административной ответственности. Госавтоинспекция тогда напоминала, что с началом осенне-зимнего периода из ‑за гололеда тормозной путь увеличивается, а с начала года в городе зафиксировано 16 наездов на пешеходов на «зебрах», один человек погиб и 15 получили травмы.