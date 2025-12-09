Курганцы добились закрытия прачечной, которую устроили их соседи по даче
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Владельцы дачных домиков одного из СНТ Кургана узнали, что их соседи используют дом для работы прачечной. Они подали иск в суд и добились запрета работы предприятия на участке, предназначенного для ведения личного хозяйства. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к сфере правозаащиты.
«В СНТ „Земледелец“ за Тоболом в районе Западного поселка на одной из дач собственник устроил прачечную. Заключались контракты с медучреждениями, постоянно работали две стиральные машины, вода с химией уходила в землю дачного поселка. Соседи узнали, обратились в суд и добились запрета на работу прачечной на даче», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в материалах суда. «Решением суда удовлетворены исковые требования садоводческого товарищества о прекращении индивидуальным предпринимателем деятельности по оказанию услуг прачечной на одном из садовых участков. Предприниматель обратился с апелляционной жалобой, но его доводы были отклонены и решение оставлено в силе», — говорится на сайте Арбитражного суда Курганской области. Суд постановил, что использование дачного участка для ведения бизнеса по стирке было незаконным.
