Курганцы добились закрытия прачечной, которую устроили их соседи по даче

В курганском СНТ закрыли незаконную прачечную

Владельцы дачных домиков одного из СНТ Кургана узнали, что их соседи используют дом для работы прачечной. Они подали иск в суд и добились запрета работы предприятия на участке, предназначенного для ведения личного хозяйства. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к сфере правозаащиты.

«В СНТ „Земледелец“ за Тоболом в районе Западного поселка на одной из дач собственник устроил прачечную. Заключались контракты с медучреждениями, постоянно работали две стиральные машины, вода с химией уходила в землю дачного поселка. Соседи узнали, обратились в суд и добились запрета на работу прачечной на даче», — рассказали источники.