Одной категории граждан предложили снизить пенсионный возраст
Экономист Анатолий Никитин выступил за выход на пенсию для женщин в 55 лет
Фото: Создано в Midjourney
В России может быть снижен пенсионный возраст для матерей детей дошкольного и младшего школьного возраста. Инициативу выдвинул экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин
«Считаю предложение снизить пенсионный возраст для матерей детей дошкольного и (или) младшего школьного возраста актуальным и целесообразным», — отметил Анатолий Никитин. Его слова передает «Газета.ru».
Инициатива, по словам эксперта, связана с обращениями граждан в адрес Государственной думы. Никитин также убежден в необходимости полностью вернуть прежние значения пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Ранее в России уже вносились предложения о снижении пенсионного возраста для женщин с детьми: депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предлагали разрешить выход на пенсию в 58 лет при наличии двоих и более детей и страхового стажа не менее 20 лет. Сейчас льготы действуют для многодетных матерей: с тремя детьми — выход на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Гражданин09 декабря 2025 10:38И матерям снизить. И их детям!