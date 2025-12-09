Одной категории граждан предложили снизить пенсионный возраст

Ранее в России уже вносились предложения о снижении пенсионного возраста для женщин с детьми: депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предлагали разрешить выход на пенсию в 58 лет при наличии двоих и более детей и страхового стажа не менее 20 лет. Сейчас льготы действуют для многодетных матерей: с тремя детьми — выход на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет.