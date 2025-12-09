Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Выборы

Челябинский депутат Госдумы Наумов сменит партию перед выборами 2026 года

09 декабря 2025 в 10:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В новом составе Госдумы Станислав Наумов собирается представлять ЕР

В новом составе Госдумы Станислав Наумов собирается представлять ЕР

Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов пойдет на перевыборы в 2026 году при поддержке «Единой России». Эту информацию подтвердил URA.RU сам народный избранник. В этом составе парламента он представлял ЛДПР.

«С высокой степенью вероятности приму участие в праймериз ЕР по одному из одномандатных округов в Челябинской области. Поскольку сейчас я работают над темой „юбилейной ренты“ в федеральном бюджете для ренованиции так называемых соцгородов, что касается и моего родного Магнитогорска, мне нужно работать в регионе», — пояснил Наумов.

Наумову 53 года, он родился в Магнитогорске (Челябинская область). В 1989 году поступил на философский факультет УрГУ. В 90-е Наумов два года работал в Государственной налоговой службе, затем девять лет руководил департаментом экономического анализа и перспективного планирования Минпромэнерго РФ. Также Наумов был заместителем министра Минпромторга РФ, руководил Российской ассоциацией по связям с общественностью, с 2010 по 2012 год был вице-президентом фонда Сколково, затем с 2015 по 2019 год был директором по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group.

Продолжение после рекламы

В 2021 году по итогу выборов в Государственную думу получил по партийному списку мандат депутата VIII созыва от партии ЛДПР от Челябинской области, сменив Виталия Пашина. Также Наумов работал в секретариате зампреда правительства РФ Виктора Христенко, был членом совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал