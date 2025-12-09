В Челябинск вернутся потепление и снегопады

Тепло вернется в регион уже к 11 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск на смену 26-градусным морозам придет тепло и снегопады. Погода изменится уже в ближайшие два дня, сообщают на сайте «Гисметео».

«10 декабря ночные температуры останутся низкими, до 22 градусов мороза, днем потеплеет до 10 градусов ниже нуля, а уже в четверг, 11 декабря, температура воздуха составит около семи градусов мороза днем и 11 ночью», — говорится в прогнозе погоды.

Аналитики отмечают, что к пятнице, 12 декабря, в регион вернется тепло. Дневные температуры поднимутся до четырех градусов мороза, ночные составят всего 8-13 градусов ниже нуля. Кроме того, в Челябинске и области пойдет снег. Он продлится 4-5 дней.

