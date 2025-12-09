В Чувашии пострадал дом после атаки беспилотников
Власти Чувашии сообщили об очередной атаке вражеских БПЛА на территорию республики
Территория Чувашии вновь подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава Чувашской республики Олег Николаев.
«К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов. На данный момент все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал Олег Николаев в своем telegram-канале. Для ликвидации последствий происшествия в Чебоксарах были введены временные ограничения движения на ряде магистралей. Для оказания помощи пострадавшим открыт специальный пункт в школе №20 на улице Хузангая.
Ранее в Чебоксарах уже фиксировалась массированная атака беспилотников, в результате которой были повреждены два жилых дома и пострадали два человека. Тогда жителей временно эвакуировали, приостанавливали работу аэропорта и усиливали меры безопасности, экстренные службы также работали в круглосуточном режиме.
